I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Sudafrica: approvata vaccinazione dei bambini di età compresa tra 12 e 17 anni, riceveranno una sola dose - Il Sudafrica è diventato il primo Paese africano a lanciare un programma di vaccinazione contro il Covid per i bambini di età compresa tra i 12 e i 17 anni. Il via libera è arrivato dal dipartimento della Sanità nazionale del Sudafrica, che in una nota precisa che i vaccinati dell'età considerata potranno ricevere una sola dose. Il governo sudafricano mira a vaccinare almeno la metà dei 6,5 milioni di bambini del Paese di età compresa tra i 12 e i 17 anni entro la prima di metà gennaio, quando riapriranno le scuole. La legge sudafricana prevede che i bambini di età pari o superiore a 12 anni possano acconsentire alle proprie cure mediche, ma si raccomanda ai genitori di discutere apertamente con loro dei benefici del vaccino contro il Covid-19 per aiutarli a fare una scelta informata. Secondo i dati dell'Istituto nazionale per le malattie trasmissibili (Nicd) del Sudafrica, quasi il 12 per cento dei casi di coronavirus nel Paese riguarda bambini di età inferiore ai 19 anni. (Res)