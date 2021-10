© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia: Stoltenberg, valuteremo come rafforzare nostra deterrenza e difesa - Rispetto alla Russia, la Nato valuterà come rafforzare la sua deterrenza e difesa. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa prima della riunione dei ministri della Difesa di domani e venerdì. "La politica della Nato rimane coerente, e rimaniamo aperti al dialogo, anche attraverso il Consiglio Nato-Russia. Allo stesso tempo, continueremo a valutare come possiamo rafforzare ulteriormente la nostra deterrenza e difesa. Ci assicureremo di avere i piani, le capacità e le forze giuste per proteggere le nostre nazioni", ha detto. Il segretario ha spiegato che verranno rivisti "anche i progressi" nella risposta alleata "alla sfida dei sistemi missilistici nucleari della Russia". Stoltenberg ha ricordato che nel 2018 gli alleati hanno determinato che la Russia ha sviluppato e distribuito missili in violazione del trattato Inf, cosa che "ha portato alla fine del trattato" e che "da allora, la Russia ha ulteriormente aumentato il suo arsenale di missili, e sta sviluppando sistemi ipersonici". Questi missili rappresentano "una vera minaccia per la sicurezza nell'area euroatlantica". La Nato non rispecchierà le azioni della Russia, ma manterrà "una forte deterrenza e difesa". (segue) (Res)