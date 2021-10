© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regno Unito: autorità concorrenza britannica multa Facebook per violazione regole informative - Il colosso dei social network Facebook è stato multato dall'autorità britannica per la concorrenza e i mercati (Cma) di 50,5 milioni di sterline (59,1 milioni di euro) per aver violato le regole per l'acquisto, nel 2020, del servizio Giphy. Come riferisce l'emittente britannica "Bbc", Cma accusa Facebook di non aver fornito le necessarie informazioni durante l'acquisizione, ignorando gli avvertimenti. L'azienda ha respinto fermamente le accuse. La multa prevista per Facebook sarebbe 150 volte più alta delle precedenti assegnate per simili violazioni nel Regno Unito, che erano intorno alle 325 mila sterline (380 mila euro). "È la prima volta che abbiamo trovato una compagnia rifiutarsi deliberatamente di fornire le informazioni richieste", ha comunicato Cma. Dall'altro lato, Facebook respinge l'accusa, dicendo di aver rispettato gli obblighi principali, quando la disputa riguarda invece le modalità con cui l'ha fatto. Inoltre, la multa comprende anche l'accusa verso l'azienda di Mark Zuckerberg di aver cambiato due volte il suo direttore per la compliance, senza aver chiesto l'autorizzazione. "Siamo fortemente in disaccordo con l'ingiusta decisione della Cma di punirci per aver cercato di seguire le regole con modalità che l'autorità stessa aveva approvato. Ora considereremo le nostre opzioni", ha detto un portavoce di Facebook. (segue) (Res)