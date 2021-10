© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Romania-Usa: presidente Iohannis riceve segretario alla Difesa Austin - Il presidente romeno Klaus Iohannis ha ricevuto oggi al Palazzo Cotroceni il segretario di Stato Usa alla Difesa, Lloyd J. Austin, in visita ufficiale in Romania. Durante l'incontro sono stati trattati temi legati allo sviluppo del partenariato strategico tra la Romania e gli Stati Uniti, con particolare attenzione alla cooperazione nel campo della difesa. Secondo un comunicato dell'amministrazione presidenziale romena, il capo dello Stato "ha apprezzato l'evoluzione e i notevoli risultati della cooperazione bilaterale tra i due Paesi e ha ribadito l'importanza che la Romania annette al consolidamento del partenariato strategico, sia a livello di dialogo politico e nei settori difesa, economico ed energetico". In questo contesto, Iohannis ha evocato il dialogo sostanziale avuto con il presidente degli Stati Uniti , Joseph Biden, a margine del Vertice Nato di Bruxelles di giugno, nonché l'importanza della partecipazione del leader della Casa Bianca al summit B9, ospitato dal presidente Iohannis al Palazzo Cotroceni a maggio. (segue) (Res)