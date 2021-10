© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cop26: Cremlino, russo Putin non volerà a Glasgow per conferenza Onu su clima - Il presidente russo Vladimir Putin non parteciperà personalmente alla XXVI Conferenza delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici (Cop26), che si terrà a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre. Lo ha annunciato oggi Dmitrij Peskov, portavoce del Cremlino, durante un briefing con la stampa. Per quanto riguarda i parametri e le modalità della partecipazione della Russia al summit, Peskov ha dichiarato che il Cremlino è in continuo contatto con gli organizzatori e che questo sarà annunciato a breve. (Res)