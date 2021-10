I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele-Arabia Saudita: media, amministrazione Usa spinge per normalizzazione relazioni - Rappresentanti dell’amministrazione statunitense guidata da Joe Biden stanno intrattenendo colloqui con funzionari dell’Arabia Saudita incentrati sulla normalizzazione dei rapporti diplomatici tra il Regno e Israele, che nel 2020 ha firmato gli Accordi di Abramo con Emirati Arabi Uniti e Bahrein. Lo riferisce il sito informativo israeliano “Walla”. Al contempo, il portale statunitense “Axios” ha rivelato oggi che il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha discusso della normalizzazione delle relazioni tra Arabia Saudita e Israele durante il suo incontro con il principe ereditario saudita Mohammad bin Salmn, durante il loro incontro avvenuto lo scorso 27 settembre. Fonti di “Axios” statunitensi e arabe hanno rivelato che il principe ereditario non avrebbe respinto a priori le proposte fatte da Sullivan. Tuttavia, Bin Salman avrebbe chiesto un miglioramento delle relazioni tra Riad e Washington – compromesse dopo l’omicidio in Turchia del giornalista saudita dissidente Jaman Khashoggi - e avrebbe sottolineato che la normalizzazione dei rapporti necessiterà di tempo. Inoltre, qualsiasi mossa saudita relativa alla normalizzazione delle relazioni con Israele rientrerebbe in un piano più ampio riguardante il conflitto israelo-palestinese, secondo le fonti di “Axios”. L’indiscrezione sul lavoro dietro le quinte per un avvicinamento tra i due Paesi trova conferma nelle dichiarazioni di un funzionario israeliano - dopo la visita negli Stati Uniti del ministro degli Esteri Yair Lapid -, secondo cui nel prossimo anno “sicuramente” un altro Paese avrebbe firmato gli Accordi di Abramo. (segue) (Res)