- Iraq: premier Khadimi, stop a proteste violente contro risultati elettorali - Il premier uscente dell’Iraq, Mustafa al Khadimi, ha avvertito oggi che manifestare pacificamente in piazza è un diritto, ma non saranno tollerate “violazioni dell'ordine pubblico, blocchi stradali, interruzioni della vita pubblica, aggressioni a proprietà sia pubbliche che private e insulti al prestigio dello Stato”. E’ quanto emerge dal Consiglio ministeriale per la sicurezza nazionale presieduto oggi a Baghdad dal premier ad interim Al Khadimi, dieci giorni dopo le elezioni parlamentari anticipate. L'incontro ha sottolineato che "l'opposizione ai risultati elettorali deve avvenire tramite procedure legali", invitando allo stesso tempo i manifestanti a "cooperare con le forze di sicurezza”. Il consiglio si è concentrato sull'impegno del governo iracheno di "proteggere la missione delle Nazioni Unite in Iraq e le altre missioni diplomatiche che operano nel paese da qualsiasi minaccia e supportarle nello svolgimento dei loro compiti, nell'ambito dell'impegno dell'Iraq nei confronti delle leggi e delle norme internazionali", ribadendo la ferma posizione dell'Iraq nel suo rifiuto di essere “un punto di partenza per attaccare qualsiasi altro Paese”. (segue) (Res)