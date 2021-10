I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: ex premier Al Maliki, blocco sunnita e curdo non si alleeranno con sadristi - Il leader della coalizione sciita Stato di diritto (terza formazione politica del Paese con 37 seggi ottenuti alle elezioni del 10 ottobre), l'ex premier Nuri al Maliki, ha dichiarato che il blocco sunnita e quello curdo non si alleeranno con il movimento saadrista, il partito più votato con 73 seggi vinti. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa irachena "Shafaq News", che riporta le parole di Muhammad al Sihoud, uno dei principali esponenti della coalizione sciita, vicino ad al Maliki. "La coalizione sunnita e quella curda non possono allearsi con il movimento sadrista boicottando le altre formazioni del Quadro di coordinamento sciita" ha detto al Sihoud. "I sunniti e i curdi stanno cercando di formare il nuovo governo ma con il consenso delle fazioni sciite", ha proseguito al Sihoud, spiegando che "i due blocchi (quello sunnita e quello curdo) sono in attesa che tutti gli sciiti si accordino su di una posizione politica unica e unita prima di iniziare le trattative per formare l’esecutivo". Il Quadro di coordinamento sciita, che riunisce Alleanza Fatah e Stato di diritto ad altri partiti sciiti minori, ha rifiutato il risultato delle elezioni sabato scorso. In un comunicato ufficiale del Quadro di coordinamento sciita, si legge che "rifiutiamo il risultato delle elezioni, nella speranza che la Commissione elettorale corregga gli errori verificatisi nel conteggio dei voti e le innumerevoli violazioni che hanno inquinato il processo democratico e di riappacificazione sociale". (segue) (Res)