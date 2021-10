© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: Aoun incontra consigliere Usa Hochstein per colloqui su confine marittimo con Israele - Il presidente del Libano, Michel Aoun, ha incontrato oggi a Beirut Amos Hochstein, il nuovo mediatore statunitense incaricato dei negoziati tra Libano e Israele sulla delimitazione del loro confine marittimo. Lo rende noto il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, secondo il quale all’incontro ha partecipato anche l’ambasciatrice Usa a Beirut, Dorothy Shea. Arrivato a Beirut ieri sera nell'ambito della sua nuova missione, il consigliere per la sicurezza energetica globale presso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Amos Hochstein, ha sottolineato la volontà dell'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di aiutare Libano e Israele trovare una soluzione accettata da entrambe le parti "in merito alla disputa sui confini”. Il nuovo negoziatore dovrà anche "discutere soluzioni durature per far fronte alla crisi energetica" in Libano, mentre il Paese dei cedri, in pieno collasso economico, è oggetto di frequenti blackout. Secondo quanto riferito dai media libanesi, Hochstein vorrebbe sostituire il luogo dove finora si sono svolti i colloqui tra le parti, ovvero Naqoura, sede del quartier generale della missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil), con delle visite che effettuerà lo stesso consigliere tra Israele e il Libano dove incontrerà le personalità competenti sia politiche e civili che militari. Finora non è stato raggiunto un accordo con la parte libanese su come si procederà nelle prossime fasi negoziali. (segue) (Res)