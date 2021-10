© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arabia Saudita: al via il prossimo 23 ottobre due eventi a tema ambientale - Due incontri a tema ambientale prenderanno il via sabato 23 ottobre in Arabia Saudita. Lo ha reso noto il quotidiano saudita in lingua inglese "Arab News", secondo il quale gli eventi stanno attirando a Riad diversi leader internazionali e rappresentanti regionali. La monarchia saudita, infatti, ospiterà tra il 23 e il 25 ottobre due iniziative a tema ambientale: il "Saudi green initiative forum" e il "Middle East green initiative summit". In linea con la prospettiva economica e sociale elaborata dai sauditi nel "Vision 2030", le due iniziative riguardano gli sforzi globali per diminuire le emissioni di Co2 e favorire l’introduzione di fonti di energia rinnovabili. Tra i temi trattati ci saranno l’ambizioso progetto di diminuire le emissioni di Co2, a livello regionale, del 60 per cento e di piantare circa 50 miliardi di alberi (di cui 10 miliardi in Arabia Saudita) nelle aree che più soffrono la deforestazione e il processo di desertificazione. L’obiettivo delle due iniziative è di sviluppare una collaborazione a livello regionale sui temi legati alla crisi climatica. (Res)