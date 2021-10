© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marocco-Russia: Mosca apre ingresso ai turisti provenienti da Rabat - Le autorità di Mosca hanno deciso di consentire l'ingresso in Russia ai cittadini marocchini con un visto valido. Lo ha dichiarato l'ambasciata di Russia in Marocco sulla sua pagina Facebook ufficiale, pubblicando le condizioni che permettono ai cittadini marocchini e agli stranieri residenti nel Regno di entrare nel territorio russo. L'ambasciata ha indicato che i marocchini e le persone che hanno un permesso di soggiorno marocchino devono prima ottenere un visto valido per recarsi in Russia, con un volo diretto o indiretto. Le autorità marocchine avevano sospeso i voli verso la Russia a partire dallo scorso 5 ottobre fino a nuovo avviso a causa della diffusione della pandemia di Covid-19. (segue) (Res)