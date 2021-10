I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: endorsment al presidente Saied del segretario generale della Lega araba Aboul Gheit - Il segretario generale della Lega degli Stati arabi, Ahmed Aboul-Gheit, ha affermato che la Lega "comprende pienamente gli sviluppi politici in corso in Tunisia", riferendosi alle misure annunciate dal presidente Kais Saied il 25 luglio, senza fornire ulteriori spiegazioni. Le dichiarazioni rese da Aboul Gheit in occasione della partecipazione alla ventunesima sessione dell'Arab Radio and Television Festival sono state accolte positivamente dal Palazzo di Cartagine. “Il presidente Saied esprime la sua gratitudine al segretario generale per le sue posizioni a sostegno della Tunisia, sottolineando la sua apertura alle consultazioni in un contesto di reciproco rispetto della sovranità nazionale e ricorda il suo attaccamento alla democrazia”, si legge sull’account Twitter ufficiale della presidenza. Il capo dello Stato tunisino ha deciso lo scorso 25 luglio di sospendere le attività del parlamento e di licenziare l’allora primo ministro Hichem Mechichi, applicando l’articolo 80 della Costituzione che consente di adottare misure di emergenza in caso di minaccia alla stabilità della nazione. Il successivo 22 settembre, Saied ha ulteriormente rafforzato i poteri della presidenza sospendendo parte della Costituzione. Il 29 settembre, Saied ha incaricato Najla Bouden di formare un nuovo governo dal presidente della Repubblica. L’11 ottobre è entrato ufficialmente in carica il primo esecutivo del mondo arabo guidato da una donna. (segue) (Res)