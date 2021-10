I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: rinnovati i vertici del Consiglio di statistica per rilanciare l’economia - Il primo ministro e ministro delle Finanze ad interim dell’Algeria, Aimene Benabderrahmane, ha nominato i nuovi vertici del Consiglio nazionale di statistica, con l’ambizioso obiettivo di rilanciare l’economia del Paese nordafricano. La cerimonia di insediamento si è svolta oggi presso l'Abdelatif Rahal International Conference Center (Cic), alla presenza di alcuni membri del governo, tra cui il ministro della Digitalizzazione e della statistica Hocine Cherhabil, i rappresentanti di molte agenzie e istituzioni governative, delle parti sociali e dei datori di lavoro. La cerimonia si è tenuta in concomitanza con la Giornata mondiale della statistica. Il Consiglio nazionale di statistica riunisce dirigenti ed esperti con un mandato di quattro anni, rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, delle associazioni sindacali e professionali, delle associazioni scientifiche, culturali, economiche e sociali, oltre a personalità riconosciute per la loro competenza nel settore. (segue) (Res)