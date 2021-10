I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difesa: Libia, Onu conferma inizio dispiegamento osservatori cessate il fuoco - L'inviato delle Nazioni Unite in Libia, Jan Kubis, ha confermato l'inizio del dispiegamento del primo gruppo di osservatori del cessate il fuoco in Libia a partire dal 10 ottobre scorso. In una lettera ai membri del Comitato militare libico 5+5, Kubis ha affermato che il dispiegamento di questo gruppo contribuirà a creare le condizioni per il successo dell'attuazione del piano d'azione. Gli osservatori si stabiliranno nella capitale, Tripoli, “fino al completamento delle disposizioni per il loro dispiegamento a Sirte”, aggiunge la missiva. Il team lavorerà in stretta collaborazione con il Comitato 5+5 e le parti libiche interessate ai sensi della risoluzione 2570 del Consiglio di sicurezza. L'inviato delle Nazioni Unite ha ribadito il sostegno agli sforzi libici volti all'attuazione del piano d'azione relativo alla rimozione di forze straniere, mercenari e combattenti stranieri dal territorio libico. La lettera di Kubis esprime inoltre il sostegno delle Nazioni Unite all'unificazione dell'istituzione militare; al di disarmo, la smobilitazione e reinserimento dei gruppi armati; nonché alla riforma del settore della sicurezza in Libia. (segue) (Res)