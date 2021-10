I fatti del giorno - Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ruby ter: dal 17 novembre ex "olgettine" in aula, la prima è Polanco - All'udienza fissata per il 17 novembre - nell'ambito del processo Ruby ter, che vede imputati Silvio Berlusconi e altre 28 persone -, sarà sentita in aula la ex "olgettina" Maryshtell Polanco. Come ha detto il suo legale Paolo Cassamagnaghi, renderà dichiarazioni "per un paio d'ore". All'udienza successiva invece, verranno ascoltate Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli, a loro volta imputate per falsa testimonianza, mentre non è ancora stata stabilita una data per l'esame di Luca Risso, ex fidanzato di Karima El Mahroug, che al momento si trova in Messico e dovrebbe quindi sottoporsi a quarantena obbligatoria. (segue) (Rem)