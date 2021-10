I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano: aumento dei prezzi per i panificabili, Natale più caro - L'intera filiera produttiva del pane sta subendo un incremento dei costi, che si tradurrà in un aumento dei prezzi al consumatore. Con costi di produzioni in salita e consumi in picchiata, Unione Artigiani ha stimato che il prezzo del panettone sarà più caro di almeno il 10 percento per il prossimo Natale. "Se aumentiamo il costo finale rischiamo di perdere coloro che già hanno ridotto i consumi. Se abbassiamo la qualità, ci giochiamo la clientela più esigente, che è quella sulla quale tutti noi scommettiamo. Ma se non ritocchiamo i prezzi, non incassiamo il margine che ci consente di vivere e stare sul mercato" spiega in un comunicato il presidente di Unione Artigiani Milano, Stefano Fugazza. Si tratta di massimo un paio di centesimi a pagnotta, che però vanno moltiplicati migliaia di volte per ogni panificato infornato. "A Milano ci salveremo coi panettoni, che però costeranno come minimo il 10 percento in più, se l'altro 10 percento che sarebbe necessario ce lo paghiamo noi", continua Fugazza. Gli aumenti hanno riguardato anche le farine di qualità media (+80 percento), oltre che di tutte le materie prime, come burro, lieviti, olio. Ulteriore fattore impattante è il recente aumento del prezzo di gas ed elettricità che si traduce in costi in salita anche sulle bollette. Fugazza chiede quindi un intervento straordinario sulla filiera per contrastare l'aumento dei prezzi. "Insieme a tutti questi problemi, si aggiunge la mancanza di un ricambio di generazionale per un mestiere che richiede una dedizione unica", conclude il presidente di Unione Artigiani Milano. (segue) (Rem)