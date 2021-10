I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Teatro: al via il bando per la "Magnifica fabbrica" della Scala, sorgerà al quartiere Rubattino - Da un lato rigenerare l'area un tempo occupata dallo stabilimento Innocenti a partire dall'insediamento di una grande funzione urbana, come previsto nel Piano di governo del territorio; dall'altro garantire una sede adeguata alle esigenze di una delle istituzioni culturali più importanti di Milano e dell'intero Paese. Il futuro del quartiere Rubattino parte oggi, con l'avvio del Concorso internazionale di Progettazione "Magnifica fabbrica" per la creazione dei nuovi laboratori e depositi del Teatro alla Scala e l'ampliamento del Parco della Lambretta. La presentazione è avvenuta oggi in Sala Alessi a Palazzo Marino alla presenza del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, del Sovrintendente del Teatro alla Scala, Dominique Meyer, e degli assessori Tommaso Sacchi (Cultura) e Giancarlo Tancredi (Rigenerazione urbana). "Si tratta del primo grande tassello di una riqualificazione ancora più estesa – ha dichiarato il sindaco Sala –, che prevede altre funzioni di interesse pubblico e funzioni urbane connesse, in un disegno complessivo unitario e sostenibile che vuole dare una nuova centralità ai quartieri-snodo tra il centro storico e la città metropolitana. In particolare, il trasferimento in zona Rubattino dei laboratori e dei depositi del Teatro alla Scala creerà un centro culturale e creativo sempre attivo, legato a doppio filo all'attività del Teatro. La sostenibilità del progetto riguarderà non solo la scelta di soluzioni innovative a tutela dell'ambiente, ma anche l'ampliamento del Parco della Lambretta, polmone verde del quartiere". (segue) (Rem)