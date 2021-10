I fatti del giorno - Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano: Sala, vogliamo promuovere forme alternative di mobilità, no a parcheggi su viali principali - Milano vuole dare ai suoi cittadini l’opportunità di muoversi in altri modi: prolungando le metropolitane e le linee leggere di superficie verso le periferie o l’hinterland; ripensando il sistema di ricarica e deposito; e continuando a favorire tutte le forme di sharing che sta diventando sempre più elettrico. Lo ha detto il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, intervenendo al webinar “Città verdi: mobilità, sostenibilità ambientale, ecotecnologia” organizzato da Rcs Academy. “Si può anche ironizzare, ma in una città non grande come Milano la ciclabilità rappresenta un elemento importante: forse abbiamo fatto qualche errore nello sviluppo delle piste ciclabili, ma cercheremo di fare sempre meglio”, ha detto. Parlando delle proteste dei commercianti contro la pista in Corso Buenos Aires, il sindaco ha detto che “siamo partiti in quel modo perché volevamo offrire alternative di mobilità alle persone in una fase in cui non potevano o non volevano prendere i mezzi pubblici: la visione che abbiamo per il futuro è che su un viale cittadino principale non si dovrebbe parcheggiare di lato, lasciando spazio a traffico cittadino e biciclette”. I cambiamenti, ha continuato, vengono “sempre visti con timore ma ci arriveremo, e convinceremo i commercianti che nel medio termine ciò non andrà a costituire uno svantaggio”. (Rem)