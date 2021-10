I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ita: si spogliano della divisa in piazza del Campidoglio, il flash mob delle donne di Alitalia - Si sono spogliate della loro divisa, in piazza del Campidoglio, per protestare contro "l'acquisizione di Alitalia da parte di Ita Airways". Protagoniste del flash mob le hostess di Alitalia hanno dato vita all'iniziativa. In silenzio e distanziate circa una trentina di "donne di Alitalia" ha manifestato solidarietà ai colleghi "che hanno chiamato in Ita e che sono stati costretti a firmare un contratto aziendale umiliante e mortificante". (segue) (Rer)