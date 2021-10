I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: condanne per il clan Senese, 15 anni di carcere per il boss “o Pazz” - Quindici anni di carcere è la pena inflitta dal tribunale di Roma a Michele Senese, boss dell’omonimo clan operante a Roma, perché riconosciuto colpevole di reati che vanno dall’estorsione, usura e riciclaggio. “O Pazz”, così veniva chiamato il boss, è tra le pene più pesante rispetto a quelle inflitte agli altri imputati condannati oggi, circa una ventina, tra i quali, molti suoi parenti. Peggio è andata al figlio Vincenzo condannato a 16 anni e sei mesi. Sette anni di carcere alla moglie del boss Raffaella Gaglione e altrettanti al fratello Angelo. Una maxi operazione eseguita nell’estate del 2020 dalla guardia di finanza e dalla squadra mobile di Roma, aveva posto la parola fine ad una articolata rete criminale che si manteneva fiorente nonostante il boss fosse già in carcere, ma nonostante ciò continuava a gestire il clan con pizzini ed ingegnosi stratagemmi. (Rer)