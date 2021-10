Speciale scuola: Bianchi incontra Forum studenti sul Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha incontrato al ministero il Forum degli studenti. Al centro dell'incontro, i contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per l'istruzione. E' quanto si legge in una nota dello stesso dicastero. Il ministro ha illustrato le riforme e gli investimenti che riguarderanno la scuola, a partire dai bandi per 5 miliardi che saranno avviati entro novembre per asili e scuole dell'infanzia, mense, palestre, ristrutturazione e costruzione di nuovi edifici. Il ministro ha spiegato le riforme e gli investimenti che riguarderanno gli istituti tecnici e professionali, l'orientamento, il reclutamento e la formazione degli insegnanti, i nuovi ambienti per la didattica e l'edilizia, l'innovazione dei contenuti didattici. Durante il confronto - continua la nota - i rappresentanti del Forum hanno presentato al ministro le istanze e le priorità delle studentesse e degli studenti, dall'attenzione al benessere psicologico dei ragazzi a una riflessione sull'autonomia scolastica e l'innovazione della didattica, da cui nasceranno tavoli di lavoro. (Com)