Speciale scuola: Draghi, dottorati di ricerca aumenteranno da 9 a 20 mila

- Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza il governo ha "potenziato gli investimenti in ricerca e competenze". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in replica alla discussione generale del Senato, successiva alle comunicazioni in vista del Consiglio europeo il 20 e 21 ottobre. "Prevediamo di potenziare il numero dei dottorati di ricerca da 9 mila a 20 mila, le cattedre, i centri di ricerca, la ricerca di base", ha aggiunto Draghi. (Res)