Ucraina: premier Shmygal, il Paese è pronto per l'inizio della stagione fredda

- L'Ucraina è completamente pronta per l'inizio della stagione fredda e l'intero Paese sarà al caldo durante l'inverno. Lo ha affermato oggi il primo ministro, Denis Shmygal, durante una riunione governativa, come riferito dall'agenzia di stampa "Ukrinform". Shmygal ha osservato che la dichiarazione dello stato di emergenza in diverse regioni, avvenuta la scorsa settimana, ha consentito alla compagnia energetica statale Naftogaz Ukrainy di accelerare la conclusione degli accordi di fornitura di gas. (Rum)