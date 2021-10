Lavoro: Capone (Ugl), morte Mannucci perdita importante, uomo che ha dedicato la sua vita al sindacato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Ugl, "è una perdita importante, Mannucci è stato un uomo che ha dedicato la sua vita al sindacato. Un grande uomo e un sindacalista serio e perbene che ha posto le basi per la nascita dell'attuale Ugl, la sua mancanza ci lascerà un vuoto incolmabile. Perdiamo un amico e una persona impegnata in diverse lotte per i diritti a favore dei lavoratori". Lo ha detto Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in merito alla perdita di Corrado Mannucci, segretario della Federazione Ugl Pensionati, già segretario generale della Cisnal poi diventata Ugl. (Com)