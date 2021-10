Centrodestra: Toti, vertici a 3 servono a poco, meglio palazzetti che salotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo dico sobriamente da tempo che i vertici a due o a tre chiusi in una stanza non risolvono molto i problemi del centrodestra. Sarebbe meglio un palazzetto che un salotto, almeno per un'assemblea". Questo il commento di Giovanni Toti, governatore della Liguria e leader di Cambiamo, alla trasmissione "Un Giorno da Pecora" su Rai radio1 sull'incontro avvenuto oggi tra i leader del centrodestra Berlusconi, Meloni e Salvini. Alla domanda sul perché non fosse stato invitato, nonostante sia a capo di una formazione del centrodestra, Toti ha risposto: “Questo lo davo per scontato, forse il delivery ha consegnato meno cibo”. (Rin)