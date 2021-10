Giustizia: Cartabia, non mi compete intervenire su interpretazioni giudici su gratuito patrocinio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sono competente come ministro a interferire sulle interpretazioni dei giudici. In generale, non posso dare indicazioni sulla interpretazione delle norme che è attività strettamente giurisdizionale. In questo caso, in particolare, non posso intervenire perché il problema interpretativo è originato dai Tribunali amministrativi ed è solo lì che si può verificare questo tipo di equivoco. Non abbiamo titolo per intervenire su questo ambito". Lo ha affermato la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, durante il question time alla Camera, nel rispondere ad un’interrogazione sulle iniziative di carattere normativo in merito alla disciplina prevista dall'articolo 130-bis del decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, numero 115, con riferimento al gratuito patrocinio (Parisse - CI). (Rin)