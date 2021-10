Ue: Mattarella riceve Draghi, accenno a difesa comune e rapporti con Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della tradizionale colazione di lavoro in vista del prossimo Consiglio europeo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è confrontato con il premier Mario Draghi anche su alcuni temi che non sono all’ordine del giorno del vertice Ue. Nello specifico, a quanto si apprende, ci sono stati accenni alla difesa europea e ai rapporti con la Polonia. Niente di più comunque rispetto a quanto illustrato da Draghi nella sua relazione in parlamento.(Rin)