Energia: Repubblica Ceca, governo approva taglio temporaneo Iva su elettricità e gas

- Il governo della Repubblica Ceca ha approvato un taglio temporaneo dell’Iva sull’energia elettrica e sul gas. Lo ha reso noto la ministra delle Finanze Alena Schillerova, ripresa dall’agenzia di stampa “Ctk”. L’Iva verrà ridotta dal 21 per cento allo zero in reazione ai prezzi crescenti dell’energia. La misura dovrà essere approvata dal Parlamento e avrà vigore nel prossimo anno ma potrebbe valere già da novembre o dicembre di quest’anno. Oltre al vaglio del legislatore, servirà anche l’assenso della Commissione europea, affinché la normativa ceca non violi la direttiva Ue sull’Iva. (Vap)