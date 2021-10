Energia: Confcommercio, bene misure governo per mitigare aumenti gas ed elettricità, ora si metta mano a riforme strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto legge approvato dal governo per mitigare gli aumenti delle bollette di elettricità e gas "si muove nella giusta direzione in quanto ha scongiurato, per i prossimi mesi, parte degli annunciati rincari dei prezzi per imprese e consumatori". Lo sottolinea Giovanni Acampora, membro di giunta Confcommercio incaricato per la Transizione ecologica e la Sostenibilità, nell’audizione di Confcommercio nella commissione Industria del Senato sul disegno di legge n. 2401 di conversione del decreto-legge 130/2021 “Contenimento degli effetti sugli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale”. "L’intervento normativo - aggiunge - non è però ancora sufficiente a risolvere in maniera duratura e strutturale i nodi che attanagliano il nostro sistema energetico”. Secondo Confcommercio, occorre affrontare, innanzitutto, il tema della dipendenza dalle forniture estere che rende l’Italia intrinsecamente più vulnerabile e soggetta a forti oscillazioni dei prezzi delle commodities. Ma occorre anche risolvere i limiti dell’attuale configurazione del sistema di prelievo che, ancora oggi, pone a carico degli utenti finali il costo – stimato in oltre 15 miliardi di euro – degli oneri generali di sistema, ovvero degli incentivi economici alla produzione da fonti rinnovabili, alla cogenerazione, alle industrie energivore ed i costi fissi connessi, tra l’altro, allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse. (segue) (Com)