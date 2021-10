Imprese: Gava, difendiamole da costi decarbonizzazione, non penalizzare industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione Ue "richiede che il governo vigili affinché non ci sia una penalizzazione per l’economia nazionale. Se si fallisce nel realizzare quella transizione energetica che nel 2050 dovrebbe portare all'obiettivo di emissioni zero, il costo che potrebbe pagare l'Ue sarà di oltre mille miliardi di euro all'anno, cioè circa il 5,6 per cento del Pil". Lo ha detto Vannia Gava, sottosegretario alla Transizione ecologica e capo dipartimento Ambiente della Lega, intervenendo all’Assemblea generale di Assopetroli-Assoenergia. "Dobbiamo difendere le imprese del nostro sistema. La transizione ecologica può far diminuire progressivamente la domanda interna di prodotti energetici liquidi che comporterà un graduale ridimensionamento dell’attività tradizionale delle raffinerie, dal momento che le materie prime fossili verranno progressivamente sostituite con nuove materie prime come biomasse, rifiuti o CO2. Non possiamo trascurare un comparto fondamentale come questo, che da lavoro a oltre 20 mila persone, che generano oltre 40 miliardi di tasse. E' fondamentale sostenere gli investimenti nelle nuove tecnologie e nella ricerca. Quegli investimenti che hanno permesso al settore negli ultimi 20 anni importanti passi avanti in tema di sostenibilità, riducendo dell’80-90 per cento le emissioni inquinanti e migliorando la qualità dei carburanti", ha concluso Gava.(Rin)