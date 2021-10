Francia: autorità nucleare accetta proposta di Edf su riparazioni Epr Flamanville

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità per la sicurezza nucleare (Asn) francese ha convalidato la soluzione proposta dal gruppo energetico Electricité de France (Edf) per riparare l'ultima anomalia presente nel cantiere per la realizzazione del reattore Epr di Flamanville. Lo ha reso noto l'autorità energetica in una nota. Tuttavia, sono stati chiesti a Edf degli elementi complementari. L'Asn "considera che la soluzione proposta da Edf è accettabile nel suo principio" ma "si pronuncerà definitivamente quando Edf avrà apportato gli elementi attesi riguardanti la dimostrazione dell'efficacia del dispositivo, le esigenze di concezione, di fabbricazione e di utilizzo applicabili ai collari e la qualità delle saldatura di impiantazione attorno alle quali questi collari saranno montati", si legge nelle nota. (Frp)