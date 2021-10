Giustizia: Cartabia, mettere in campo misure idonee per garantire adeguatezza uffici esecuzione penale esterna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dovranno mettersi in campo misure idonee a garantire l’adeguatezza, in termini di personale, risorse e strutture, degli uffici di esecuzione penale esterna". Lo ha sottolineato la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, durante il question time alla Camera, nel rispondere ad un’interrogazione sulle iniziative volte ad adeguare gli organici degli uffici di esecuzione penale esterna (Bazoli - Pd). "I dati al momento acquisiti evidenziano che al 31 agosto 2021 erano in corso 68.916 misure e sanzioni di comunità delle diverse tipologie (misure alternative alla detenzione, messa alla prova, sanzioni di comunità e misure di sicurezza non detentive) - ha aggiunto l’esponente dell’esecutivo -. Attualmente il dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità ha una dotazione organica del comparto funzioni centrali pari a 3.478 unità, di cui 1.701 funzionari della professionalità di servizio sociale. Alla data odierna, i funzionari della professionalità di servizio sociale in forza sono 1.527 persone. La sproporzione - ha concluso la guardasigilli - è evidente". (Rin)