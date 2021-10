Editoria: Capitanio (Lega), su diritto d'autore maggioranza ha fatto interesse nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il parere sull'attuazione della direttiva copyright approvato oggi alla Camera, "la maggioranza ha garantito l'interesse del Paese e il comparto dell'editoria nazionale e locale. È fondamentale che editori e giornalisti abbiano il giusto compenso dalle piattaforme che usano i loro contenuti per il proprio business e che Agcom eviti contenziosi in questo processo". Lo dichiara Massimiliano Capitanio deputato Lega e capogruppo in Vigilanza Rai. (Rin)