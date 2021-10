Giustizia: Cartabia, tra 2017 e 2021 35 valutazioni negative su magistrati, 7.394 quelle positive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell’arco cronologico preso in considerazione (2017 - mese di ottobre 2021), le valutazioni negative sono state in totale 35 (pari allo 0,5 per cento del totale), le valutazioni non positive sono state in totale 24 (pari allo 0,3 per cento del totale) e le valutazioni positive sono state in totale 7.394 (pari al 99,2 per cento del totale)". Lo ha evidenziato la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, durante il question time alla Camera, nel rispondere ad un’interrogazione sui dati relativi alle valutazioni di professionalità dei magistrati a partire dal 2017 (Costa - Misto - Azione+E. - Ri). (Rin)