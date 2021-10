Russia: Stoltenberg, premio Sakharov a Navalnyj è giusto riconoscimento suo lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premio Sakharov 2021 per la libertà di pensiero al leader dell'opposizione russa Aleksej Navalnyj è il riconoscimento per il suo lavoro e un monito per il suo rilascio, nonché a sostegno di una indagine indipendente sul suo tentativo di avvelenamento. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa prima della riunione dei ministri della Difesa di domani e venerdì. "Accolgo il fatto che il leader dell'opposizione russa Aleksej Navalnyj abbia vinto" il premio Sakharov. "Penso sia un giusto riconoscimento del suo lavoro" e un monito "per il suo rilascio immediato" e per "una indagine indipendente" su quanto avvenuto nel caso del suo avvelenamento. (Beb)