FI: Bernini, congratulazioni a Barelli, ci aspetta lavoro comune

- “Congratulazioni a Paolo Barelli per l’elezione a capogruppo dei deputati di Forza Italia, a nome mio personale e di tutti i senatori di Forza Italia. Nel momento in cui ci aspetta un grande impegno, come partito di maggioranza, per far ripartire il Paese, la sinergia fra i gruppi parlamentari sarà fondamentale, vista anche la ritrovata centralità politica di Forza Italia. Siamo certi che con l’amico Barelli continueremo la proficua collaborazione già consolidata in questa legislatura con Gelmini e Occhiuto”. Lo afferma in una nota il presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.(com)