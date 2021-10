Serbia-Kosovo: Vucic, partner occidentali non sostengano mosse irresponsabili di Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksadnar Vucic ha chiesto ai partner occidentali di non sostenere le mosse irresponsabili del governo di Pristina. Vucic ha visitato oggi il centro operativo dell'Agenzia per la sicurezza e l'informazione (Bia) e, come riferito dalla stampa di Belgrado, ha ribadito che a suo modo di vedere c’è un coinvolgimento straniero nelle recenti tensioni avvenute nel nord del Kosovo. “Quando ci sono certe tipologie di conflitto, ideologico e reale, è importante evitare a tutti i costi l'escalation”, ha detto il capo dello Stato serbo, secondo cui certe intemperanze “non dovrebbero ottenere sostegno esterno”.(Seb)