Ue: De Petris (Leu), prendere di petto alcune questioni prioritarie

- Per la capogruppo di Liberi e uguali al Senato, Loredana De Petris, "ci sono alcune questioni prioritarie che il Consiglio deve affrontare drasticamente, prendendole di petto. Devono esserci parole chiare sui pronunciamenti di Polonia e Ungheria. Con l'allargamento a Est - ha aggiunto la parlamentare nel corso del dibattito, in Aula, alla vigilia della riunione del Consiglio europeo - abbiamo fatto un investimento, con l'obiettivo di creare una forza europea basata su valori condivisi, e quei Paesi ne hanno tratto grandi benefici. Quella condivisione dei valori di libertà, solidarietà e democrazia è però stata messa continuamente in discussione. Così si mette in discussione l'Europa stessa e questo non è più accettabile". L'esponente di Leu ha continuato: "Dobbiamo poi affermare che non riusciremo mai a superare il gap con i paesi più poveri sulla percentuale di vaccinazione senza la sospensione delle regole TRIPs sui brevetti. Ma senza recuperare quel gap la pandemia non sarà mai davvero sconfitta: dunque è anche questo un problema che va affrontato subito e di petto". (segue) (Com)