Ue: De Petris (Leu), prendere di petto alcune questioni prioritarie (2)

- De Petris ha proseguito: "Infine, credo che sia necessario e urgente respingere qualsiasi ricostruzione che attribuisca alla transizione energetica l'aumento del costo dell'energia. La realtà è opposta: paghiamo proprio il ritardo sulla riconversione. La sola strada per affrancarci dalla dipendenza dai fossili passa proprio per un investimento massiccio sulle rinnovabili e sulla transizione ecologica. Dobbiamo quindi agire nel contrasto al riscaldamento globale come abbiamo fatto nell'affrontare la pandemia e la crisi Covid. Per questo servono prima di tutto grandi investimenti pubblici che possano trainare anche quelli privati". (Com)