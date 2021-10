Covid: Sapienza-Umberto I, donne rispondono meglio a vaccino 6 mesi dopo prima dose (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il fumo "sembra essere un importante determinante della risposta anticorpale. Infatti, i soggetti fumatori presentavano una risposta anticorpale significativamente più bassa rispetto ai non fumatori (674 vs. 551 AU/ml)". A distanza di 6 mesi dalla prima dose di vaccino, "il titolo di anticorpi si è ridotto di circa il 75 per cento ma, la maggior parte dei soggetti mostrava ancora una buona risposta anticorpale: passando dalla mediana a 2 mesi di 626 AU/ml a quella a 6 mesi di 147 AU/ml. Inoltre, solo lo 0,8 per cento (12 soggetti) mostrava una risposta anticorpale insufficiente", spiega ancora la nota. "Il sesso è l'età si confermavano, anche dopo 6 mesi dalla somministrazione del vaccino, determinanti della risposta anticorpale con una più marcata riduzione dei livelli di anticorpi negli uomini e nei soggetti più anziani". Lo studio prevede ulteriori analisi dei dati allo scopo di individuare i determinanti indipendenti della risposta anticorpale ed è prevista la valutazione della risposta alla somministrazione della terza dose che da oggi è già in corso presso l'Azienda Ospedaliera-Universitaria Policlinico Umberto I. (segue) (Rer)