Covid: Sapienza-Umberto I, donne rispondono meglio a vaccino 6 mesi dopo prima dose (3)

- "Il monitoraggio clinico post vaccinazione rappresenta una fase importante della ricerca medica e i risultati dell'indagine che stiamo conducendo ci permettono di associare il tipo di riposta anticorpale con variabili importanti come l'età, il sesso, la presenza di comorbidità e gli stili di vita - sottolinea la rettrice Antonella Polimeni - Sapienza ancora una volta mette le proprie risorse a servizio della società civile, anche grazie alla disponibilità del personale sanitario che ha colto l'importanza di questo studio: la valutazione della quantità e qualità della risposta immunitaria indotta dalla vaccinazione consente di valutare l'efficacia protettiva del vaccino". "Questo importante lavoro scientifico - dichiara Fabrizio d'Alba direttore generale del Policlinico Umberto I - aggiunge un tassello importante a quanto l'Università ed il Policlinico stanno facendo a sostegno della salute pubblica nell' ambito della Campagna nazionale di vaccinazione contro Covid-19. L'imponente macchina organizzativa messa in campo per la campagna di vaccinazione che vede i professionisti tutti schierati a difesa della salute pubblica e le significative evidenze scientifiche emerse dal monitoraggio post- vaccinazioni confermano come la sinergia tra Università e Policlinico rappresenti un valore aggiunto ineguagliabile in tema di ricerca scientifica e presa in carico dei cittadini". (Rer)