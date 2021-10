Energia: Licheri (M5s), contro caro bollette autonomia produttiva e autoconsumo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato, Ettore Licheri, nel suo intervento in Aula dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo, "il problema del caro bollette si combatte solo in un modo: raggiungendo l'autonomia energetica. Dobbiamo correre sull'ambiente - ha aggiunto il parlamentare -, i giovani ci stanno dicendo 'basta con le chiacchiere, dovete passare dalle parole ai fatti'. La strada è solo una: investire nella ricerca di nuove fonti rinnovabili, promuovere la decentralizzazione della produzione energetica rinnovabile e stimolare l'autoconsumo collettivo che è rappresentato dalle nostre comunità energetiche: una misura del M5s di cui i cittadini devono approfittare". L'esponente pentastellato ha proseguito: "A loro diciamo unitevi e siate voi produttori di energia per poterla anche vendere e guadagnarci, per farlo non avete bisogno del sindaco o del Comune. In Italia ci sono interi paesi che si sono resi autonomi dal punto di vista energetico e non pagano più un euro perché l'energia se la fanno da soli. Questa - ha concluso Licheri - è la strada che ci può portare verso una democrazia energetica". (Com)