© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alla nostra determinazione abbiamo ottenuto una prima proroga" del superbonus 110 per cento, "ma non possiamo accontentarci. Bisogna fare di più: il governo ne garantisca la proroga anche agli edifici non condominiali e la renda accessibile negli anni a venire". Lo scrive su Twitter il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. (Rin)