Industria: Coltorti (M5s) su volo da diporto, urgente intervento del governo per sblocco settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia "è tra i primi produttori al mondo di ultraleggeri e velivoli per il volo da diporto oltre che di molte delle attrezzature al contorno. Da anni Aero Club d'Italia, su incarico del ministero dei Trasporti, gestisce e controlla, con la formula dell'avvalimento, la flotta del volo da diporto (Vds) italiana, comprese le attività didattiche di formazione piloti e gestione delle scuole di volo". Lo comunica, in una nota, Mauro Coltorti, presidente della commissione Lavori pubblici, Infrastrutture e Trasporti del Senato. "La stragrande maggioranza delle scuole di volo sportivo (che hanno formato circa 70 mila piloti in oltre 25 anni), sono enti aggregati Aero Club d'Italia e, a differenza degli enti federati, non hanno ricevuto alcun sostegno per il periodo di pandemia. Si tratta di un comparto di dimensioni contenute - spiega - ma che include diverse aziende con centinaia di addetti e un vasto indotto con grandi prospettive di sviluppo e ampie ricadute sul turismo aereo, anche estero che, fino a prima del Covid, rappresentava ovunque un settore in espansione. Da oltre un anno Aero Club Italia attende dal governo la ratifica dell'elezione del presidente Leoni, riconfermato alla guida dell'ente lo scorso giugno. Questa situazione di immobilismo, unita alla mancanza di una normativa specifica che regolamenti il settore per cui ho presentato anche un disegno di legge, rischia di provocare danni irreversibili all'intero comparto, visto che l'ente è al momento privato dell'operatività tecnico-politica. Per tutti questi motivi, ho scritto una lettera ai ministri competenti e alla presidenza del Consiglio dei ministri, per sollecitare gli interventi necessari alle soluzioni di queste criticità che oramai rivestono carattere di urgenza", conclude. (Com)