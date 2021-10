Recovery: Sala, fondi Pnrr vanno spesi in fretta e bene, grandi città facciano da capofila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dimostrare la realizzabilità della rivoluzione verde rappresenterebbe un “grande servizio al Paese: dobbiamo farlo e anche abbastanza in fretta, perché i fondi del Pnrr non ci saranno in eterno”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo al webinar “Città verdi: mobilità, sostenibilità ambientale, ecotecnologia” organizzato da Rcs Academy. “Dobbiamo impegnare il 100 per cento dei fondi entro la fine del 2023, e se non iniziano le grandi città non si muoverà nulla: noi stiamo già bussando ma il rischio vero è quello di non riuscire a spenderli”, ha proseguito Sala.(Rem)