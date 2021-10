Energia: premier greco Mitsotakis, Italia sostiene proposta di acquisti congiunti Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia sostiene la proposta della Grecia di acquistare il gas naturale congiuntamente a livello di tutti gli Stati membri dell'Unione europea. E' quanto affermato oggi dal primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, parlando durante un confronto con l'economista Jeffrey Sachs nell'ambito del primo "Athens Esg & Climate Crisis Summit" organizzato dal quotidiano "Kathimerini". Mitsotakis ha evidenziato che il governo di Atene ha preso "misure sostanziali" per contenere l'aumento dei prezzi del gas naturale e dell'elettricità mentre ha rilanciato la sua proposta per gli acquisti congiunti di energia a livello di Unione europea, sul modello di quanto avvenuto per le forniture dei vaccini, sottolineando che questa viene sostenuta anche dall'Italia. (segue) (Gra)