Energia: premier greco Mitsotakis, Italia sostiene proposta di acquisti congiunti Ue (2)

- Il premier ellenico ha poi evidenziato che il governo di Atene è in prima linea nell'Ue per gli obiettivi della drastica riduzione delle emissioni di CO2, anche se ha definito "non realistici" gli impegni contenuti nel pacchetto Fit for 55 della Commissione europea sulla riduzione delle missioni di carbone nell'industria navale. Spiegando che l'industria navale della Grecia conta per il 58 per cento di quella complessiva dell'Ue, Mitsotakis ha proposto la creazione di un centro di ricerca europeo nel Paese sui carburanti alternativi e sulle tecnologie per intervenire nel settore. Il premier greco ha infine elogiato i benefici dal punto di vista della transizione energetica dell'accordo siglato con Egitto per l'interconnettore elettrico. L'Egitto, ha osservato, farà arrivare alla Grecia ed all'Ue energia "verde" meno costosa e questo può essere particolarmente significativo nell'attuale contesto di aumento dei prezzi. (Gra)