Milano: Sala, per avere quartieri autonomi sono necessari servizi specifici

- Quartieri sufficientemente autonomi richiedono servizi specifici: non solo quelli classici come sport, verde, scuola o sanità, ma anche percorsi alternativi che creino opportunità per i nostri quartieri. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo al webinar “Città verdi: mobilità, sostenibilità ambientale, ecotecnologia” organizzato da Rcs Academy. “Ci sono le scuole di quartiere che rappresentano una tradizione milanese, ma ad esempio la sanità territoriale si è persa nel tempo: pensiamo poi alle case di comunità, o ai piccoli studi medici centralizzati ma di quartiere”, ha proseguito, aggiungendo di avere in corso un dialogo con il presidente e la vicepresidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e Letizia Moratti, proprio su questi temi.(Rem)