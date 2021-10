Attacco hacker: Zingaretti riferisce alla Pisana, banca dati in salvo ma episodi continui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un attacco hacker che ha messo a dura prova i sistemi informatici regionali del Lazio ma che grazie a un livello di sicurezza molto alto ha permesso che l’intera banca dati regionale venisse messa in salvo. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che questa mattina è intervenuto al consiglio regionale del Lazio nel corso della seduta straordinaria convocata dal presidente Marco Vincenzi che prevedeva all’ordine del giorno “Disservizi creati dall'attacco ai servizi informatici della Regione Lazio”. “Sugli attacchi hacker, diciamocelo subito, il rischio zero non esiste, e non è neanche detto che l’efficacia di un attacco hacker dipenda di per sé dai livelli alti, medi o bassi di sicurezza, ovviamente è più difficile, ma questo accade”, ha detto Zingaretti che ha sottolineato anche che “nel 2020 il tipo di attacco che ci ha riguardato è aumentato, rispetto al 2019, del 715 per cento” e che “la Regione Lazio subisce giornalmente o settimanalmente centinaia di attacchi hacker ripetuti al nostro sistema”. “Qual è il tema, mi permetto di dire, essendoci passato e non avendo dormito per quattro notti e quattro giorni per quelle vicende, in quelle giornate? È come nel Far West, con le rapine in banca: sono state ripetute, ma a nessuno è venuto in mente di chiudere le banche perché c’erano le rapine in banca”. (segue) (Rer)