Attacco hacker: Zingaretti riferisce alla Pisana, banca dati in salvo ma episodi continui (3)

- Per Zingaretti però, “Per fortuna, i livelli di sicurezza erano altissimi, grazie a massicci investimenti di milioni e milioni di euro che ci hanno portato nel 2019 a inaugurare il nuovo Ced”, quindi “malgrado un attacco potente e la criptazione, sostanzialmente, di quasi tutta la banca dati regionale, grazie a questi hardware è riuscita a recuperare via via tutta la banca dati regionale che sta tornando in servizio”. Un ripristino con dei ritardi? Gli contestano dall’Aula. Non per il governatore: “Io mi permetto, senza ombra di polemica, di non chiamare ritardo il tempo necessario a riattivare i servizi in piena sicurezza. Noi siamo oggi affiancati dal Security Operation Center dello Stato, con grandi multinazionali che seguono non solo la riattivazione dei servizi, ma accogliendo le preoccupazioni dei colleghi, si riattivano al massimo della sicurezza possibile, che richiede del tempo, non dei ritardi”. “Ci sono indagini della Procura della Repubblica di Roma rispetto alle quali io non so ovviamente nulla, ma che, non si fermano ai confini nazionali e stanno cercando tracce per capire quale sia la fonte di questo attacco. A noi, Istituzione regionale, non risulta in alcun modo né che sia stato pagato nessun tipo di riscatto – lo voglio dire – né che sia stato messo in vendita nel dark web nessun tipo di dato che riguarda la Regione Lazio, ma anche questo non è compito nostro”. (segue) (Rer)